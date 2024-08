CM com – Il Milan saluta gli USA con una vittoria ai calci di rigore contro il Barcellona | Pulisic on fire Tomori e Thiaw in ritardo Che Torriani!|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 2024-08-07 04:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Iltorna in Italia con una valigia piena di cose positive. Il coraggio mostratoManchester City e Real Madrid è diventato consapevolezza nei propri mezzi:ili rossoneri hanno imposto il proprio gioco tutto l’arco del primo tempo. Grande merito va ascritto a Fonseca ha stupito con una formazione iniziale votata all’attacco: Saelemaekers terzino destro ( Calabria in panchina) Loftus-Cheek in mediana con Musah a protezione del tridente tutto estro e fantasia formato da Chukwueze,e Leão dietro la punta Jovic. Finisce 2-2 con ilche si fa rimontare il doppio vantaggio ma che alla fine gioisce con un Torriani formato super capace di neutralizzare Junyent e Faye regalando così laai suoi nella lotteria finale deidi