Utilizzare la protezione solare è importante anche in inverno | ecco perché e i benefici che non ti aspetti

(Di martedì 6 agosto 2024)latutto l’anno? Se esporsi al sole in quantità moderate arrecaall’umore e migliora i livelli di Vitamina D, un’esposizione a lungo termine e senza adeguati accorgimenti come l’applicazione dell’SPF può causare non solo problematiche come scottature, fotosensibilità e invecchiamento della pelle madue dei principali tumori: Carcinoma basocellulare e Melanoma.la, invecchiamento cutaneo e salute: i danni Photo Credits: SapereOra.itChiunque sia nato fra gli anni ’80 e ’90 ricorderà benissimo la corsa, al limite dell’ossessione, verso una pelle ambrata a ogni costo: fra miscele di birra e intrugli preparati per far sì che il processo di abbronzatura si velocizzasse, c’era l’imbarazzo della scelta. Così come l’esplosione di solarium per mantenere la sfumatura dorata per tutto l’anno.