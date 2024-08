M O Meloni sente re Giordania | evitare allargamento conflitto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Re diAbdallah II. “Nell’esprimere profonda preoccupazione per le crescenti tensioni in Medio Oriente – fa sapere una nota di Palazzo Chigi -, il Presidenteha ringraziato Re Abdallah per la sua leadership nell’instancabile ricerca di una pace sostenibile condividendo con l’interlocutore l’assoluta necessità diuna regionalizzazione del”. E’ stata poi “sottolineata l’importanza di veicolare a tutte le parti inviti alla moderazione e all’astenersi da iniziative che possano allontanare prospettive di dialogo”. I due leader, prosegue la nota, “hanno anche concordato come il concreto rischio di escalation renda ancor più necessaria la conclusione dei negoziati sul cessate il fuoco a Gaza e sulla liberazione degli ostaggi.