DL Ricostruzione Caso e Fontanta M5S | Cittadini flegrei lasciati soli dal Governo

(Di martedì 6 agosto 2024) DLe Fontana: Ci siamo ritrovati a votare una misura insufficiente e senza visione. Una scelta disastrosa di Musumeci “Dopo aver inglobato il Decreto CampiBis nel Decretoed aver bocciato tutti i nostri emendamenti in Commissione, anche in Aula oggi la maggioranza ha dimostrato che i Campinon sono una priorità di questo”. Cosi hanno esordito i deputati del Movimento 5 Stelle, Antonioe Ilaria Fonatana in una comunicazione inviata ai media. “Tutti gli emendamenti per bloccare i mutui e le tasse a chi è stato sgomberato, per dare la possibilità di intervenire sulle abitazioni private per renderle antisismiche, e per salvaguardare il tessuto socio economico sono stati bocciati. Ci siamo pertanto ritrovati a votare una misura assolutamente insufficiente e senza visione”.