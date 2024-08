Can Yaman Attrice | Quale Recita Meglio Al Suo Fianco?

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Can: il noto attore turco è stato affiancato da svariate attrici nelle fiction e nelle soap opera. Ecco chi hatoinsieme a lui secondo il pubblico! Canè uno degli attori turchi più noti in Italia. Dopo lo straordinario successo di DayDreamer e Bitter Sweet, l’attore è diventato estremamente popolare in Italia, dove è diventato protagonista di Viola come il mare e dove darà vita anche al suo Sandokan. Tante attrici hannoto al suo, ma il pubblico ha espresso chiaramente le sue preferenze decretando chi sia stata la compagna di lavoro più adatta per Can. Can: il pubblico sceglie la coppia Can-Demet! Cancontinua ad essere amatissimo in Italia, dopo i numerosi successi che l’hanno visto protagonista sia in Italia sia in Turchia.