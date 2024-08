Tragedia sull’Appia centauro finisce contro un camion | perde la vita un 28enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 agosto 2024) Tragico incidente stradale stamattina, domenica 4 agosto,in direzione Terracina, in provincia di Latina. Per cause ancora in corso di accertamento unè finito frontalmenteun. Un impatto devastante per l’uomo alla guida della due ruote. Incidente mortalelaun– foto repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Purtroppo per il motociclista, unoriginario di Gaeta, ma residente a Roma, non c’è stato nulla da fare. L’intervento dei soccorritori è stato utile esclusivamente alla constatazione del decesso. Sul posto sono accorsi i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, per svolgere i rilievi del caso, gestire la viabilità e consentire le operazioni di recupero della salma e la bonifica dell’area.