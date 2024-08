Bastianini | la Sprint è un capolavoro Enea vince su Martin Aprilia in pole Bagnaia cade | E’ tutta colpa mia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Aleix Espargaro che si prende lae polverizza ogni record della pista di Silverstone.(nella foto) chelaRace con una gara micidiale. Da numero uno.che sbaglia,e si ritrova braccato da(ora in ritardo solo di un punto) nella classifica del Mondiale. Mille emozioni e altrettante sensazioni forti nel sabato del Gp della Gran Bretagna. Fra le quali bisogna aggiungere il botto un attimo dopo la partenza fra Morbidelli (che non controlla la sua Ducati Pramac) e Bezzecchi, finito in clinica medica con una caviglia ko. Morbidelli è stato poi penalizzato con due long lap da scontare oggi. Finita qui? Macché. Perché una manciata di giri dopo Pecco anche Marquez è crollato a terra: scivolone nella ghiaia e zero punti portati a casa al termine della sua Race. Ma torniamo asta tornando quello dei giorni migliori.