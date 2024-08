Atletica Dalia Kaddari | Non un tempo che mi rappresenta ho un’altra chance!; Bongiorni | Pensavo di non correre…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Andate in archivio le prime batterie dei 200 metri femminili allo Stade de France, la casa dell’a queste Olimpiadi 2024 di Parigi. Una mattina in cui l’americana Gabrielle Thomas ha ottenuto il miglior riscontro cronometrico di 22.20 a precedere nell’overall la nigeriana Favour Ofili (22.24) e la britannica Dina Asher-Smith (22.28). A completare il quadro della top-5 la statunitense Brittany Brown (22.38) e l’altra britannica Daryll Neita (22.39). Un turno interlocutorio per le italiane che cercheranno nei ripescaggi di tirar fuori il meglio che hanno. Siache Anna, però, si sono presentate a questi Giochi non al meglio delle loro condizioni. La ragazza sarda, infatti, è reduce dall’infortunio subìto nel corso della frazione di staffetta 4×100 agli Europei di Roma e il suo percorso di avvicinamento non è stato dei più semplici.