Da Gerry Scotti ad Amadeus perché Corrado Mantoni è ancora il numero 1

(Di sabato 3 agosto 2024) Cento anni fa, il 2 agosto del 1924, nasceva la vera stella della televisione popolare in Italia:, conduttore unico e di fatto inimitabile al punto da essere riuscito a donarsi al suo pubblico come un amico qualunque, “scognomato” per dirla con le parole di Totò. Romano, coetaneo di un altro monumento della televisione, Mike Bongiorno,arrivò alla tv dopo aver frequentato la fondamentale palestra della radio, dove aveva imparato a parlare in dizione perfetta. L'ironia quasi british e la singolare presenza da conduttore laterale hanno fatto il resto assieme al programma simbolo, curiosamente assonante col suo nome: La Corrida che lo ha accompagnato fino al dicembre del 1997 quando, recitando un commovente monologo, pose fine alla sua straordinaria conduzione. Appena due anni più tardi la morte lo sottrasse definitivamente al pubblico (che lo adorava) e ai suoi cari.