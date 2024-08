Amichevoli 2024 la Lazio piega 2-0 il Frosinone | tabellino e marcatori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Lasupera 2-0 in amichevole pre-stagionale il. Allo stadio Stirpe i biancocelesti passano in vantaggio nella ripresa grazie alla rete di Mattia Zaccagni, che la piazza col destro rasoterra sul secondo palo e sblocca la sfida. Nel recupero arriva il raddoppio grazie a Matias Vecino, che svetta di testa su corner di Rovella e sigla il definitivo 2-0. Buoni segnali dunque per la squadra di mister Baroni, che conferma dunque di essere in crescita dopo il 3-0 rifilato all’Hansa Rostock pochi giorni fa. Manca ancora un’amichevole alla, che sabato 10 agosto affronterà il Cadice come ultimo test prima dell’inizio ufficiale della stagione.(3-4-2-1): Cerofolini; Oyono, Cittadini, Monterisi; Ghedjemis, Gelli, Brescianini, Marchizza; Distefano, Kvernadze; Cuni.