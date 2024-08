Raspadori Conte a Dimaro pensava a lui trequartista Oggi è il centravanti del Napoli Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Il Napoli, come sappiamo, è in una situazione alquanto stramba. Siamo al 2 agosto e non ha il centravanti titolare. Osimhen è in lista di sbarco ma De Laurentiis vuole un pacco di soldi che il calciatore oggi non vale. Lo scorso anno sì, anche di più. Quest'anno no. Lukaku è alle porte che preme ma senza l'addio di Osimhen, resta confinato sui campi di allenamento del Chelsea. In tutto questo Conte deve fare di necessità virtù e gioca col centravanti di scorta. Ha cominciato provando Cheddira (a nostro giudizio nettamente il più inaffidabile della compagnia), poi Simeone e infine Raspadori che ha segnato un gol molto bello contro il Brest e domani con ogni probabilità tornerà titolare nell'ultima amichevole estiva contro il Girona.