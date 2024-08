Forte dei Marmi | la perla della Versilia tra immagini e curiosità

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 2 agosto 2024) Life&People.it L’Italia è una nazione che racchiude innumerevoli attrazioni per turisti, viaggiatori e persino per i personaggi famosi che nella penisola ricercano svago e buona atmosfera mediterranea: spiagge, litorali chilometrici, un mare da fare invidia alle più riuscite riviste ambientali e tanta buona enogastronomia. Tra i passatempi da svolgere in spiaggia o in montagna, nei momenti di relax che scandiscono ogni vacanza che si rispetti, vale la pena prendere in considerazionedeiItalia, titolo altisonante che anticipa tutto il glamour e la magianota località toscana che identifica una rivista d’autore incentrata sul lifestyle.