Distributore automatico di cibo per gatti e cani | sconto su Amazon

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 1 agosto 2024) IldiBEMOONY in offerta suè studiato per chi desidera garantire un’alimentazione regolare e ben dosata ai propri animali domestici Ildiperdi BEMOONY è un dispositivo innovativo progettato per semplificare la vita dei proprietari di animali domestici e garantire che i loro amici a quattro zampe ricevano pasti regolari e ben dosati. Con una capacità di 3 litri, questoè ideale perdi taglia media e, offrendo una soluzione pratica e affidabile per la gestione dell’alimentazione. Una delle caratteristiche più apprezzate di questoè il timer programmabile che consente di impostare da 1 a 6 pasti al giorno. Ogni pasto può essere suddiviso in 1-9 porzioni, con una porzione che equivale a 11 grammi di