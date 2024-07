Spesa militare per la Marina due fregate di nuova generazione | il progetto a Orizzonte sistemi navali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’Italia continua i suoi investimenti nella, soprattutto considerando il clima fortemente bellico che si respira in Europa e in Medio Oriente. Ecco dunque che, ovvero la joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo, realizzerà duediFreem per lanostrana, con le date di consegna stimate che sono fissate al 2029 e al 2030. La produzione avverrà in cantieri italiani, mentre il contratto riporta unadi 1,5 miliardi di euro.in Italia, due nuoveper laL’obiettivo dichiarato dal governo italiano è quello di rinnovare la flotta della, fornendodie dalla tecnologia avanzata. L’arrivo delle nuove imbarcazioni militari è stimato al 2029 e al 2030, con l’operazione che rientra nel campo del programma pluriennale Fremm.