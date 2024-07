Nuoto Thomas Ceccon in semifinale con il brivido nei 200 dorso alle Olimpiadi Eliminato Restivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Se non c’è un po’ di, non è. Lo si è capito e la regola si è confermata questa mattina nelle batterie dei 200maschili di questedi Parigi 2024., oro a Cinque Cerchi nei 100, si è tuffato in una specialità che non conosce così bene per averla sperimentata relativamente poco. Per questo, inserito nella seconda heat, i riferimenti non erano così tanti e, dalla corsia laterale (1). Dopo una buona prima parte di gara in 57.50 (100 metri), l’azzurro ha espresso una nuotata fin troppo controllata, toccando la piastra in 1:57.69, di più di un secondo più lento rispetto al proprio personale (1:56.40). E così, un po’ come era accaduto nei 100, si è dovuto attendere la conclusione delle heat e, alla fine della fiera,è entrato nel penultimo atto con il 14° tempo dell’overall.