Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 10:30 (Di martedì 30 luglio 2024) Viabilità DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio FILE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO VERSO IL GRA. E PROPRIO SUL RACCORDO SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA IN INTERNA E TRA LA PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTRENA. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATA LA CIRCOLazioNE SULLA LINEA PISA – Roma PER UN GUASTO ALLA LINEA. A TARQUINIA. RICHIESTO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER CONSENTIRE LA REGOLARE RIPRESA DELLA CIRCOLazioNE. I TRENI ALTA VELOCITÀ E INTERCITY POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 25 MINUTI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 09:45 - PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: TORNATA REGOLARE LA LINEA ROMA-FIRENZE PRECEDENTEMENTE RALLENTATA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, TRA LAURENTINA E OSTIENSE E TRA CASSIA BIS E SALARIA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. FILE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO VERSO IL GRA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 09:15 - SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 08. RITARDI FINO A 30 MINUTI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATE LINEE ALTA VELOCITA’ E CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE PE RLA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA CHE IMPEDISCONO IL TRAFFICO TRA ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 08:45 - TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LAURENTINA E ALL’ALTEZZA DELLE PRENESTINA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. RITARDI FINO A 30 MINUTI. romadailynews
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