Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 10 | 30

(Di martedì 30 luglio 2024)DEL 30 LUGLIOORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTELNO VERSO IL GRA. E PROPRIO SUL RACCORDO SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA IN INTERNA E TRA LA PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTRENA. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATA LA CIRCONE SULLA LINEA PISA –PER UN GUASTO ALLA LINEA. A TARQUINIA. RICHIESTO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER CONSENTIRE LA REGOLARE RIPRESA DELLA CIRCONE. I TRENI ALTA VELOCITÀ E INTERCITY POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 25 MINUTI.