Più pubblicazioni meno ricerca scientifica | così la bulimia numerica saccheggia il sapere

(Di martedì 30 luglio 2024) Se la scienza è un “bene pubblico globale”, i risultati delle ricerche scientifiche dovrebbero essere messi liberamente a disposizione di tutti coloro che li vogliono esaminare o utilizzare. I finanziatori pubblici hanno risorse sufficienti per realizzare questo obiettivo, spesso messo anche in evidenza, ma la realtà è un po’ diversa. Per due ragioni. Sebbene molte riviste scientifiche mantengano standard elevati, troppe mancano di un adeguato controllo editoriale. Molte hanno un modesto livello di rigore e integrità. Alcune si impegnano in pratiche fraudolente. Poche osservano il più elementare dei requisiti scientifici essenziali: mostrare dati probatori in parallelo a quanto pubblicato, secondo il requisito che il mio maestro chiamava “riproducibilità”. E mancano norme condivise per governare il processo di diffusione del