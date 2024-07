Olimpiadi la Senna è ancora troppo inquinata | rinviata la gara di triathlon La figuraccia di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024), come da pronostico. Mancava solo l’ufficialità, arrivata in mattinata: lamaschile dioggi – martedì 30 luglio – non si farà. La prima veradelleè ora realtà. Gli atleti sono i balìa di un’organizzazione che non si sta dimostrando all’altezza e che continua a cadere negli stessi problemi da ormai diverse settimane. I livelli di Escherichia coli e degli altri batteri presenti nellasonoalti per poter consentire agli atleti di gareggiare nelle acque del fiume. Non balneabile da almeno cento anni, oggiinquinato e impraticabile. L’organizzazione sta cercando di rinviare la competizione nella giornata di domani, quando sarà in programma anche quella femminile. Il rischio di temporali previsti nei prossimi tre giorni sta mettendo a dura prova una scelta già rischiosa di per sé in partenza.