Grazie a ’Cesena in Blu’ le profondità marine ora non hanno più barriere

(Di martedì 30 luglio 2024) L’acqua è un elemento meraviglioso, quando ci si immerge sembra che il nostro corpo perda il suo peso, che la forza di gravità scompaia. Per questo l’acqua è particolarmente apprezzata da chi ha disabilità motorie e viene utilizzata per molte terapie riabilitative. Ma può essere anche una fonte di divertimento e quindi terapia per lo spirito. Per questo Cesena Blu, sodalizio di appassionati di immersioni subacquee che a otto anni dalla nascita conta un centinaio di soci, ha dato vita a Cesena in Blu, struttura dedicata ai disabili che vogliono avvicinarsi al mondo della subacquea. "La sillaba ‘in’ - spiegano Alex Dragotta, da poco nominato presidente di Cesena in Blu, e Francesco Fontana, presidente di Cesena Blu - richiama l’inclusione, lo stare insieme per abbattere learchitettoniche e mentali.