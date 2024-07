Alveare record da 70 kg rimosso ad Angri | aveva 20 kg di miele

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa richiesto diversi giorni di sopralluogo e ore di pianificazione per garantire la massima sicurezza l’operazione che ha consentito oggi ai vigili del fuoco di rimuovere con successo undi ben 70 kg contenenti 20 di. Le apino costruito la loro ‘centrale operativa’ in un edificio situato in via dei Goti ad. L’intervento, realizzato di concerto tra la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, ha richiesto diversi giorni per garantire la sicurezza degli abitanti del palazzo dove era stato costruito l’’ma anche delle api, insetti fondamentali nel ciclo della vita con il loro ruolo nell’ impollinazione dei fiori e dei quali di teme l’estinzione.