MotoGp Marquez | Pecco è riferimento in Ducati proverò ad avvicinarmi

(Di lunedì 29 luglio 2024) Bologna, 29 luglio 2024 – Marcproverà a vincere ancora un titolo mondiale per eguagliare i nove mondiali di Valentino Rossi e per farlo dovrà battere, con la stessa moto, l’erede del Dottore.Bagnaia è il bi-campione mondiale e attuale leader della classifica, ma dalla prossima stagione si ritroverà la scomoda presenza dello spagnolo, nello stesso box, nello stesso team e con la Desmosedici aggiornata.ha spinto tanto per avere questa opportunità egliel’ha data, preferendolo a Jorge Martin che passerà in Aprilia ufficiale.