Levane | scontro frontale tra auto ferita 57enne

Intorno alle ore 20:26, il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL TSE è stato attivato per un grave incidente stradale a, in via Leona. L'incidente ha coinvolto duemobili in uno. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori, tra cui un'ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno. Anche le forze dell'ordine sono state presenti per gestire il traffico e avviare le indagini sulle cause dell'incidente. Nelloè rimastauna donna di 57 anni, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale La Gruccia. Le sue condizioni sono sotto osservazione. Lerità stanno ancora investigando per determinare la dinamica precisa dell'incidente e le eventuali responsabilità .