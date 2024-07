LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | esordio positivo per Piras nei -66 kg maschili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.20 Bishrelt passa il turno e vola agli ottavi nei -52 kg femminili. 10.18 Sul tatami 1 tocca all’azero Najafov e al serbo Buncic. Da quest’incontro uscirà l’avversario agli ottavi di finale di. 10.16 Intanto nei -52 kg femminili è passata la tedesca Ballhaus, mentre ora sono in gara l’emiratina Bishrelt e la cinese Zhu. 10.15 IPPONsul velluto per l’italiano che si qualifica per gli ottavi di finale nei -66 kg. 10.14 Shido per il peruviano a 2? dal termine. 10.13 Molto prol’italiano in quest’avvio di gara. Il torinese vuole chiudere la pratica in fretta. 10.12 WAZA-ARI! Nemmeno 20? e l’azzurro passa in vantaggio. 10.11 Inizia l’incontro di Matteo. 10.09 Saha immobilizza Demirel e strappa il pass per gli ottavi di finale dei -66 kg