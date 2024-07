Lavori su rete idrica e fognature Chiusure in via Bagnolo di Sopra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Tra pochi giorni sarà agosto ma a Montemurlo non si fermano ie le manutenzioni stradali. In particolare partiranno alle 9 di domani e proseguiranno fino al 14 settembre idi scavo per la realizzazione di nuovafognaria e la sostituzione di un tratto dellain viadi, dall’impianto di potabilizzazione fino all’intersezione con via del Casone. Dunque, sarà chiusa al transito viadi, dall’impianto di potabilizzazione della società Publiacqua fino all’intersezione con via del Casone. Il traffico sarà deviato sulla via Baronese. Nello stesso periodo in via Baronese dal civico 34 al civico 46 sarà attivo un restringimento di carreggiata con l’attivazione del transito a senso unico alternato con l’ausilio di un semaforo.