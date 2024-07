Vandali ancora in azione | stop all’ascensore del Vallato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Non c’è pace per gli impianti di risalita verso il centro storico: stavolta l’ascensore del parco delè finito nel mirino dei. A renderlo noto tramite l’app municipium è l’amministrcomunale: "A causa di un attoco avvenuto nella notte di giovedì che ha danneggiato le porte dell’ascensore di via Zannoni, l’impianto resterà chiuso in attesa delle verifiche tecniche. Sono al vaglio della polizia locale le indagini al fine di individuare l’autore del reato". Le indagini sono in corso. Nell’impianto è presente un sistema di videosorveglianza che potrebbe aver ripreso i responsabili. Appena la scorsa settimana si era verificato un guasto, l’ennesimo, all’altro ascensore quello che dal parcheggio delle Conce sale in piazza della Repubblica.