Deadpool & Wolverine | perché Thor piangeva per Deadpool?

(Di sabato 27 luglio 2024)per? Uno dei momenti più curiosi di(qui la recensione) è stato il filmato che mostrapiangere per Wade Wilson. Come si vede nel nuovo film del MCU, aldi Ryan Reynolds viene offerta la possibilità di unirsi alla Terra-616 e alla Sacra Timeline, un’opportunità per diventare un eroe tra gli eroi come i Vendicatori. Tuttavia, non c’è mai un momento in cuie il Dio del Tuono della Marvel si incontrano davvero. Quando la TVA recupera Wade Wilson all’inizio di, Mister Paradox offre ala possibilità di lasciarsi alle spalle il suo universo per unirsi alla linea temporale principale del MCU come un vero eroe. Tuttavia, l’universo originale diè stato segnato per essere cancellato dopo la perdita di, il suo “essere-ancora”.