Tennis Berrettini batte Hanfmann e va in finale a Kitzbuhel

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Matteoha raggiunto ladell'Austrian Open, torneo Atp 250 sulla terra rossa di. In semiil romano ha battuto il tedesco Yannick(numero 116 del ranking Atp) in due set, con un doppio 6-4, dopo un'ora e mezza di gioco. Inaffronterà il vincente della sfida tra il francese Hugo Gaston (numero 91) e l'argentino Facundo Diaz Acosta (numero 77). Per ilta romano lui quella di domani sarà la sedicesimadella carriera, la quarta del 2024 (dopo Marrakech, Stoccarda e Gstaad) e la seconda di fila nel circuito. Fino a ora ne ha vinte 9 e ne ha perse 6. Quest'anno ha vinto a Marrakech e a Gstaad (in terra entrambi i tornei, come quello di); mentre ha perso all'ultimo atto sull'erba di Stoccarda.