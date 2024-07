Scandiano ordigno bellico rinvenuto in un campo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Reggio Emilia), 26 luglio 2024 – Ancora unè statonel Reggiano. Stavolta il ritrovamento è avvenuto in un terreno agricolo a, in un’area di proprietà di un 56enne reggiano. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino, che nel corso di attività rurali ha notato una piccola bomba a mano tipo ananas, quasi certamente un residuatodell’ultimo conflitto mondiale, rimasto inesploso ormai da decenni. Come da prassi in questi casi, l’area è stata messa in sicurezza e delimitata con nastro bianco e rosso, in attesa dell’intervento del nucleo artificieri dell’Esercito per poter rendere inoffensiva la bomba. Nonostante il passare del tempo, infatti, certi ordigni possono essere in grado di esplodere, diventando potenzialmente molto pericolosi.