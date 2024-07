Italiani juniores a Rieti In gara 27 reggiani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dal primo pomeriggio di oggi, con inizio gare alle 13,15,ospita i campionatid’atletica leggera delle categorie(under 20) e promesse (u23). Reggio si presenta con 27 atleti, uno dei quali, Lorenzo Blundetto, gareggia nel salto con l’asta junior con la casacca della Fratellanza Modena e pure con ottime chances. Nella Fratellanza marca visita Sandra Milena Ferrari alle prese con un affaticamento muscolare. Peccato perché era da podio sia sui 100 ostacoli, sia nel lungo; si riposerà e in agosto tornerà negli States per continuare il percorso di università e sport. La Self Montanari e Gruzza fa la parte del leone con 11 rappresentanti: quelli più vicini al podio sono Sara Cantergiani nei 400 hs. promesse e Vivian Osagie nel getto del peso, mentre fa piacere rivedere in pista Lucia Cantergiani, questa volta sugli 800 promesse, dopo alcuni infortuni.