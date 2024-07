Birra tortelli e bistecca Le sagre sono servite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Fine settimana ricco di feste paesane enei dintorni della città. Da stasera a domenica a Strada in Chianti avrà luogo l’undicesima edizione della ‘Festa della’. L’evento propone gustose specialità gastronomiche, come peposo,di mastrocicciaio, specialità alla brace, panini e cono fritto, e freschissimaalla spina. In programma anche musica dal vivo, dj set e disco music. Gli stand gastronomici saranno allestiti presso gli impianti della Polisportiva Chianti Nord, in via Mazzini a Strada in Chianti e resteranno aperti ogni sera dalle 19 fino a tarda notte. È possibile prenotare al numero 3331946109. Al circolo La Torretta di Molino del Piano c’è la ‘Festa per la Musica e per lo Sport’ che offre tre giorni di spettacoli, eventi e buona cucina. Stasera tutti in pista a ballare con l’orchestra Ex Novo.