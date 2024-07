Caldo nei reparti e ferie ’azzardate’ La Cisl | L’Ast smetta di fare spot

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) La sanità fermana, al di là dell’imponente campagnagiornalistica e social messa in campo dalla direzione generale, per promuovere le eccellenze nostrane, nella realtà e non nella fantasia mediatica, sta soffrendo tantissimo. Lo sottolinea con forza Giuseppe Donati, segretarioFp, che spiega come il peso maggiore di tale sofferenza per deficit strutturali, organizzativi e di risorse umane, sta gravando sulle spalle dei professionisti e degli utenti: "Basterebbe ricordare come si sono classificate le Marche nella tristissima graduatoria delle liste di attesa ma senza il personale i servizi ai cittadini non possono essere erogati adeguatamente. L’estate non c’è dubbio, acuisce notevolmente le tante, troppe debolezze del sistema fermano e rende insopportabile la vita professionale e personale di tante operatrici e tanti operatori che operano in sanità".