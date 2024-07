Usa Kimberly Cheatle si dimette | era a capo del Secret Service che cura la sicurezza del presidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024)ha deciso di rassegnare le dimissioni: la direttrice del, l’agenzia del governo statunitense che si occupa delladel, del vice e degli ex presidenti, lo ha confermato attraverso una email inviata al suo staff. Era direttrice dell’agenzia dal 2022. L’organismo era stato molto criticato di recente, finendo al centro di varie indagini dopo l’attentato contro Donald Trump dello scorso 13 luglio, nel quale l’exdegli Stati Uniti era stato ferito in modo non grave a un orecchio da un ragazzo di vent’anni che gli aveva sparato durante un comizio in Pennsylvania.