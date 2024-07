Udinese Nani prova a blindare Samardzic | Non lo vogliamo vendere vedremo se arriveranno offerte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Gianluca, group technical director dell’, ha parlato a Sky Sport del futuro di Lazarallontanando una sua cessione durante questa sessione di calciomercato. “Noi non lo, è un giocatore importante ed è un motivo di orgoglio – spiega – In questo momento non c’è nessuna offerta ufficiale ed è un nostro giocatore. Siamo contenti di averlo con noi.” Allo stesso tempo però il dirigente del club friulano riconosce il valore del giocatore: “Sarei stupito se nessuna grande squadra lo cercasse, in passato ci hannoto l’Inter e delle squadre di Premier League. Milan? Solo un contatto veloce e niente di più, se dovesse arrivare una proposta che riterremo all’altezza allora ne parleremo con il giocatore e con il suo entourage”.: “Non lose” SportFace.