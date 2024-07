CoopVoce EVO 150 | 150 GB minuti illimitati 1000 SMS a 790€ mese – scadenza 7 agosto

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 23 luglio 2024)EVO 150 è la tariffa del primo operatore virtuale di telefonia mobile in Italia in promozione fino al 7, offre un pacchetto completo di servizi a un prezzo molto competitivo. In questo articolo, analizziamo tutti i dettagli della tariffa, compresi i costi mensili, i contenuti del pacchetto, il costo della SIM ed eventuali promozioni. Offerta lampo ho Mobile: 100 GB, tutto senza limiti a 5,99€ e 5G a 0,99€EVO 150 a 7,90€ scade il 7L’offertaEVO 150 è pensata per soddisfare le esigenze di chi utilizza intensivamente il proprio smartphone per navigare su internet, effettuare chiamate e inviare messaggi. Ecco cosa include: Internet: 150 GB di traffico dati in 4G su rete TIM.: Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. SMS:messaggi verso tutti i numeri nazionali. Il tutto a un costo mensile di 7,90€.