Segreti di coppia | 5 cose da non fare per stare insieme per sempre

(Di lunedì 22 luglio 2024) Vivere inè un’avventura meravigliosa e sorprendente. Ma non dovremmo mai dare per definitivo l’amore né per scontata una relazione, che vanno comunque protetti e difesi. Errori? Se ne fanno tanti, perché siamo umani imperfetti, e ogni tanto ci scappa una battuta feroce, un gesto egoista, una reazione sgarbata. L’importante è chiarirsi e chiedere scusa, riflettendo sul comportamento sbagliato. Ci sono però atteggiamenti che possono seriamente compromettere la stabilità dellapiù di una rispostaccia o di una scortesia, perché vanno a intaccare i pilastri che la sorreggono. Ecco quali sono e come evitarli. Cosa evitare per il bene della nostra storia Criticare di continuo il partner Criticare il proprio compagno o la propria compagna, significa pretendere di cambiare l’altro, seppure inconsciamente: nel tempo, può portare a conflitti potenzialmente insanabili.