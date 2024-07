Fly Me to the Moon continua a non impressionare al box office

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024) Fly Me to thea nonal boxDopo un incasso di 995.000 dollari il 21 luglio, Fly Me to theha ufficialmente superato i 30 milioni di dollari al boxmondiale. Nonostante questo piccolo traguardo, il filma nonin un contesto di successo finanziario al boxattuale, con l’ultimo weekend del 19 luglio che ha visto il film piazzarsi al sesto posto dietro a film del calibro di Inside Out 2, Despicable Me 4 e il nuovissimo Twisters. Purtroppo, l’accoppiata di star hollywoodiane Scarlett Johansson e Channing Tatum non è stata sufficiente a dare vita a Fly Me to the, con il suo lancio iniziale che ha faticato a entrare trionfalmente nell’atmosfera delle sale e ad attirare un numero sufficiente di spettatori.