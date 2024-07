Deadpool & Wolverine – il nuovo teaser anticipa il ritorno di un personaggio di Loki

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dal momento in cui è uscito il primo trailer, eravamo tutti a conoscenza del fatto che cheavrebbero coinvolto pesantemente la Time Variance Authority. La versione presente nel filmato disembra essere una versione alternativa di quella vista in, ma dove iniziano e finiscono le differenze non lo sapremo fin quando non vedremo il film. Un nuovissimo, tuttavia, offre un po’ più di chiarezza, poiché è stato confermato che una figura chiave della TVA apparirà nel film. L’ultimodiinclude l’apparizione del membro del cast diWunmi Mosaku, interprete dell’importante membro della TVA Hunter B-15 in entrambe le stagioni di. Mosaku compare all’inizio dello spot di 30 secondi, dicendo che c’è qualcosa di “enorme” davanti a sé. Puoi dare un’occhiata al filmato qui sotto! It’s gon’ get good.