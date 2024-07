Bagno a Ripoli in arrivo un milione di investimenti grazie all’avanzo di bilancio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 22 luglio 2024)– Undiinalla prima tranche dell’avanzo di amministrazione, che finanzieranno nuovi asfalti, giochi per i giardinetti, verde pubblico, sicurezza idrogeologica e manutenzione di scuole ed edifici comunali. Del totale, 560mila euro serviranno a per realizzare il nuovo parcheggio di Grassina in via Bikila, 130mila euro per l’efficientamento energetico della biblioteca. “Nonostante la mannaia del governo di destra che toglie al nostro Comune 135mila euro solo per l’anno in corso, circa 550mila euro in meno da qui al 2028 in totale, continuiamo a investire per migliorare i servizi e la vivibilità cittadina – dichiara il sindaco diFrancesco Pignotti – Paradossalmente i tagli maggiori interessano i Comuni che hanno ottenuto più fondi Pnrr.