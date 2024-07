VIDEO ? Vigilia di Inter-Pergolettese Inzaghi guida i suoi ragazzi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) L’domani sfiderà lanel secondo match amichevole di questo precampionato. Oggi altra giornata di fatiche per idi Simone. ALTRA FATICHE – L’si allena con costanza e senza pause ad Appiano Gentile, con l’obiettivo di farsi trovare ben pronti e preparati per l’esordio in campionato del 17 agosto contro il Genoa a Marassi. Altra giornata di palestra e campo per idi Simone, che piano piano diventano sempre di più. Presenti al gruppo anche Kristjan Asllani, Piotr Zielinski e il giovane Alex Perez. Per Taremi e compagni, domani, lunedì 22 ci sarà la seconda amichevole di questa pre-season, questa volta contro lae sempre ad Appiano Gentile. La seconda delle sei amichevoli in programma.