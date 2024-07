Jacobs choc a Parigi 2024 gloria finita | l’hanno già fatto fuori

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 21 luglio 2024), lo sprinter azzurro è uno dei più attesi nei Giochini che stanno per prendere il via: riuscirà a ripetersi? Nella capitale francese è tutto pronto per la 33esima edizione delle Giochi Olimpici estivi, che prenderanno il via venerdì prossimo con la tradizionale cerimonia d’apertura. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi moderne gli atleti non sfileranno all’interno di uno stadio ma lo faranno invece in uno scenario unico e cioè lungo il fiume principale di, la Senna. Marcell, campione olimpico in carica – IlVeggente.it (Ansa)L’Italia vuole essere indubbiamente una delle grandi protagoniste di questi Giochi, avendo numerosi assi nella manica da tirarein quasi tutti gli sport individuali. A Tokyo 2020 brillammo in particolar modo nell’atletica leggera, la disciplina in assoluto più seguita a livello olimpico.