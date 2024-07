Pallavolista morta in casa Il pm chiede di archiviare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) La procura ha chiesto l’archiviazione del fascicolo aperto con l’ipotesi di omicidio volontario aggravato in relazione alla morte di Paola Bolognesi, la 61enne coach di pallavolo trovata senza vita la vigilia di Natale nel suo appartamento di Bagnacavallo. In attesa che il gip si esprima sulla richiesta formulata dal pm Raffaele Belvederi, l’avvocato Franco Randi, difensore dell’unico indagato - il 55enne marito della defunta: Miguel Soto Romero, di origine cubana, cuoco stagionale in riviera -, è pronto are il dissequestro dei telefonini e del computer. Il legale ha inoltre precisato che intendere accesso all’intera documentazione del fascicolo: soprattutto alla documentazione medica per valutare la possibilità dire un vaglio su una eventuale responsabilità professionale.