LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard scatta e stacca Evenepoel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE18.06 Carapaz rimane a ruota di Pogacar. 18.05 SiMas. 18.05 2 km all’arrivo! 18.04ha 20? di ritardo da Pogacar e Vingegaad. Almeida è segnalato a 45? di ritardo mentre Landa e Jorgenson sono a 1?. 18.04 Pogacar eriprendono Mas e Carapaz che provano a rimanere in scia. 18.03 Questo il momento in cuiha contrattaccato: @Remco attacks again but this time Jonascounters! @Remco en remet une mais Jonasle contre !#TDFpic.twitter.com/xheu5aZQQs —de(@Le) July 20,18.03 Scatto di Carapaz che prova a riguadagnare sugli inseguitori. Lo segue come un’ombra Enric Mas. 18.02 Carapaz e Mas hanno solamente 10? di vantaggio su Pogacar e. 18.