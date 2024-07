Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 20 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente il 1, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Nome nuovo per la difesa dell’: si tratta del brasiliano Robert Renan. Il giocatore del 2003 è dello Zenit, a gioca in prestito all’nacional. Buone notizie da Denzel Dumfries: l’olandese si appresta a rinnovare, trovato l’accordo. Giornata di annunci in casa, con il club nerazzurro che ha ufficializzato l’arrivo di Alex Perez. Il difensore si aggrega al ritiro di Appiano Gentile con Simone Inzaghi e il resto della squadra. Niente da fare, invece, per Tanner Tessmann.