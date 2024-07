Rimini valzer dei bomber Tentazione Lescano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tutti, o quasi, a caccia del colpo da novanta in attacco. Ha decisamente tanta concorrenza da battere ilper accaparrarsi il sostituto di Morra. Occhi puntati sui big di serie C, molti dei quali si sono già accasati, ma anche su quegli attaccanti che, alla fine, la B l’hanno frequentata ma nella quale non ci sarà più spazio per loro. Un lavoro, quello sul mercato dei, che richiede idee chiare, ma anche una buona dose di pazienza. Oltre naturalmente di euro da spendere. E ilda quel punto di vista ne ha messi in tasca una buona quantità dopo le tre cessioni eccellenti, quelle di Morra, Lamesta e Pietrangeli. Chi ha attaccanti in abbondanza da fare accasare è il Catania, club dal quale i biancorossi hanno già prelevato l’esterno Chiarella, seppur in prestito.