Palinsesti Rai3 2024 25 | Bortone fuori Chiambretti e Giletti ci sono | le novità

(Di venerdì 19 luglio 2024) Continua la rivoluzione sul terzo canale della Tv di Stato. Come riportano i nuovidi-2025, Serena. Dopo essere stata punita per il caso Scurati, messa all'angolo con la cancellazione di CheSarà e la proposta di un programma culturale con il divieto assoluto di parlare di politica, la giornalista ha rifiutato ed ecco che si trova in panchina (almeno per la parte autunnale e invernale della stagione). Il mattino disi apre con il tradizionale appuntamento del TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, seguito da Agorà alle 8:00 con Roberto Inciocchi e dal 7 ottobreMixer Storia con Giovanni Minoli alle 9:45. Alle 10:40 spazio a Elisir e poi alle edizioni del TG3 fino alle 12:45 quando la linea passa a Quante Storie e poi Passato e Presente.