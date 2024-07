LIVE Fognini-Tsitsipas ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | serve l’impresa contro la testa di serie n 1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale atra Fabioe Stefanos. Dopo la vittoria su Casper Ruud a Wimbledon, il ligure si ritrova a giocare un’altra di quelle partite per cui ancora si diletta con la racchetta in giro per il mondo. Di fronte al 37enne di Arma di Taggia, il campione di Montecarlo, nonché uno dei migliori al mondo sulla terra battuta.necessita quantomeno della finale, per tornare in top 10 e assicurarsi (in caso di forfait di Hubert Hurkacz) un posto tra le prime 8 teste di. Ciò sarebbe importante poiché permetterebbe al greco di evitare una delle prime 4 forze del tabellone prima dei quarti. Il ligure vuole dare continuità al gran momento che sta vivendo.