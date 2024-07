Il Lombardia Aerospace Cluster a Londra

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilin volo su. Saranno 14 le imprese dellombardo che parteciperanno al Farnborough International Airshow 2024, in programma dal 22 al 26 luglio Torna l’appuntamento con il Farnborough International Airshow 2024, una tra le più importanti vetrine al mondo per l’industria aerospaziale, che aprirà le porte al pubblico lunedì 22 luglio, per chiudersi venerdì 26. Ilsarà presente per la sesta volta al salone londinese biennale, insieme ai grandi player del distretto come Leonardo, e nello specifico a 14 imprese, in larga parte Pmi, in rappresentanza di quello che è, per competenze e valore della produzione, uno dei più importanti indotti nazionali ed europei del comparto aerospaziale, che conta più di 200 imprese per circa 21.