GdF denuncia odontotecnico per esercizio abusivo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSequestrato in provincia di Avellino uno studio dentistico e il titolare, undi 60 anni, è statoto perdella professione medica. Nell’ambito dei controlli della Guardia di Finanza per contrastare evasione fiscale e abusivismo, i militari hanno individuato uno studio dentistico di Prata Principato Ultra il cui titolare effettuava prestazioni senza essere in possesso dei titoli richiesti. Lo studio è stato sottoposto a sequestro insieme ad attrezzature e strumentazioni specifiche oltre a un apparecchio radiografico e un’agenda nella quale erano annotati appuntamenti e schede dei pazienti con le relative prestazioni effettuate. L'articolo GdFperproviene da Anteprima24.it.