Università Scienze motorie aumenta i corsi | ’Questo grazie agli investimenti sulle strutture’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si amplia l’offerta didattica dell’di Urbino. Sono state presentate ieri le nuove classi di laurea in ‘, sportive e della salute’, in ‘per la prevenzione e la salute’ e in ‘dello sport’. Una proposta, questa, all’avanguardia nel panorama educativo italiano ma anche di spazi con il completamento del polo didattico del Petriccio. "Siamo tra i primissimi Atenei in Italia - ha spiegato Piero Sestili, presidente della Scuola di- ad adeguare i, soprattutto quelli triennali, alle nuove richieste del Ministero e nello specifico ai decreti ministeriali 1648 e 1649 del 19 dicembre 2023".