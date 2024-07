Ue Fidanza | ok dei Verdi ha reso impossibile sostegno Fdi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (askanews) – La decisione di votare no è stata presa “in stretto contatto con Giorgia Meloni”, perché “pur avendo apprezzato lo spirito collaborativo che ha caratterizzato il rapporto tra Ursula von der Leyen e il governo italiano”, “le scelte che sono state fatte in questi giorni, la piattaforma politica, la ricerca di un consenso a sinistra allargato fino aiche sono arrivati addirittura ad annunciare un loto voto a favore, hannoil nostroa questa riconferma”. Lo ha detto il capodelegazione di Fdi al parlamento europeo, Carlo, dopo il voto che ha visto la conferma di Ursula von der Leyen alla guida della cmmissione europea”. L'articolo Ue,: ok deihaFdi proviene da Ildenaro.it.